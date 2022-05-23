Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с инициативой переименовать Курильские острова и назвать их в честь прославленных судов и дат времен русско-японской войны. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

"Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева", – отметил глава корпорации.

Группу островов Хабомаи, как подчеркнул Рогозин, можно было бы переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.

По словам главы "Роскосмоса", данная территория, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской войны, так и в период ВОВ.

Кроме того, Рогозин выразил мнение, что то, что острова до сегодняшнего дня не имеют русских названий, вызывает определенное сомнение в том, что они принадлежат РФ. Он также подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.

Ранее депутаты МГД выступили с предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.