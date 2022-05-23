Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с инициативой переименовать Курильские острова и назвать их в честь прославленных судов и дат времен русско-японской войны. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.
"Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева", – отметил глава корпорации.
Группу островов Хабомаи, как подчеркнул Рогозин, можно было бы переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.
По словам главы "Роскосмоса", данная территория, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена русско-японской войны, так и в период ВОВ.
Кроме того, Рогозин выразил мнение, что то, что острова до сегодняшнего дня не имеют русских названий, вызывает определенное сомнение в том, что они принадлежат РФ. Он также подчеркнул, что Калининград никто не называет Кенигсбергом, как до Великой Отечественной войны.
Ранее депутаты МГД выступили с предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: