Рогозин заявил, что РФ поставит на боевое дежурство порядка 50 новых ракет "Сармат"

Фото: TACC/Артем Геодакян

Порядка 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" в скором времени будут поставлены на боевое дежурство, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут идти весь 2022 год.

20 апреля ракету "Сармат" запустилис космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.

МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирущегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающим максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

