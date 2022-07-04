Власти Калининграда отреагировали на предложение переименовать регион

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Вести дискуссии о переименовании Калининграда неуместно, заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"У нашего города Калининграда есть весьма достойное и уже прославленное имя", – отметил он.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край.

По его словам, это продемонстрирует статус региона как "западного форпоста", который протягивается от Тихого океана до Балтики. При этом он отметил, что это должны решать жители.

