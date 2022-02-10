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В Чечне предложили переименовать районные суды Грозного для удобства жителей. Соответствующий законопроект парламент субъекта РФ внес в Госдуму.
Согласно документу, предлагается переименовать Ленинский районный суд в Ахматовский, Октябрьский – в Байсангуровский, Старопромысловский – в Висаитовский, Заводской – в Шейх-Мансуровский.
Авторы инициативы пояснили, что год назад районы, в которых располагаются данные суды, были переименованы, из-за чего у жителей возникает путаница. При этом гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев отметил, что в законодательстве не предусмотрен механизм переименования судов, а президенту придется переназначить судей.
В свою очередь, в парламенте Чечни напомнили, что в 2018 году федеральным законом уже менялись названия окружных военных судов России.
Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского. Он напомнил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком.
Продажу так называемого детского шампанского Хамзаев счел прямой рекламой алкогольного напитка. По его мнению, с ранних лет это создает опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.
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