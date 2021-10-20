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На Украине предложили переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую", сообщает "Газета.ру".

Новый словарь названий и терминов в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса опубликовал Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Великую Отечественную войну поместили в раздел "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти". Названию предложили до двух вариантов замен для употребления представителями власти, дипломатии и СМИ.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщал, что бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

