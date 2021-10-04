В Минпросвещения указали на попытки исказить факты о ВОВ в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Контент о Великой Отечественной войне, размещенный в интернете, зачастую превратно представляет факты о данном событиях, а также не отражает реальной роли России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всемирного конгресса школьных учителей истории.
"Для нас, конечно, для всех большой вызов – это информационные технологии, интернет. И если в учебниках истории, в рабочих программах, в методике мы понимаем, что все факты выверены, то зачастую в интернете можно встретить различную информацию. Она может быть интересной, познавательной, но эти факты искажаются", – приводит его слова ТАСС.
Кравцов привел в пример видеоролик зарубежного производства. В нем, по его словам, фактически говорится, что Великую Отечественную войну выиграла не Россия. Подобное, считает министр, недопустимо.
Глава Минпросвещения назвал появление подобного контента вызовом, который необходимо решать. При этом делать это нужно не только запретами, но и беседами со школьниками, поскольку информационные технологии уже стали частью жизни людей и образовательного процесса.
Ранее Кравцов заявил, что в России не планируется массово закрывать образовательные учреждения из-за распространения коронавируса. По его словам, на сегодняшний день по стране на карантин закрыты менее 0,1% школ, при этом соответствующие решения власти регионов принимают самостоятельно.
Минпросвещения не планирует массово переводить школы на удаленку из-за коронавируса
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