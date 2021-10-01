Сдача ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Проект расписания, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что с 21 марта по 15 апреля пройдет досрочный период сдачи ЕГЭ. Основной период вместе с резервными днями пройдет с 27 мая по 2 июля.

Кроме того, расписание предусматривает дополнительный период сдачи экзамена, который продлится с 5 по 20 сентября.

В 2021 году сдача ЕГЭ была проведена по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдалось увеличение количества заразившихся COVID-19, не предоставлялось.

Основной период сдачи прошел с 31 мая до 24 июня, резервными днями для сдачи экзаменов были назначены 28, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок – 12, 13, 14 и 17 июля.