ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля

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Сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Проект расписания, подготовленный Минпросвещения, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, досрочный период сдачи ОГЭ вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая 2022 года, основной – с 20 мая по 2 июля 2022 года.

ОГЭ является одной из трех форм Государственной итоговой аттестации. В него входят испытания по четырем предметам – русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Результаты итогового экзамена учитываются при приеме выпускников девятых классов в учреждения среднего профессионального образования.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса было принято решение заменить основной государственный экзамен (ОГЭ) на контрольные работы, результаты которых также учитывались при зачислении в профильные классы. Их сдача прошла с 18 по 21 мая. В написании итоговых работ приняли участие почти 1,3 миллиона девятиклассников.