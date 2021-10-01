ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля

19:39
Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Проект расписания, подготовленный Минпросвещения, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, досрочный период сдачи ОГЭ вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая 2022 года, основной – с 20 мая по 2 июля 2022 года.
ОГЭ является одной из трех форм Государственной итоговой аттестации. В него входят испытания по четырем предметам – русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Результаты итогового экзамена учитываются при приеме выпускников девятых классов в учреждения среднего профессионального образования.
В 2021 году из-за пандемии коронавируса было принято решение заменить основной государственный экзамен (ОГЭ) на контрольные работы, результаты которых также учитывались при зачислении в профильные классы. Их сдача прошла с 18 по 21 мая. В написании итоговых работ приняли участие почти 1,3 миллиона девятиклассников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: