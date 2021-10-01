В Минпросвещения заявили о контролируемой ситуации с COVID-19 в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с коронавирусом в российских школах остается контролируемой, в стране нет ни одного региона, где введена полностью дистанционная форма обучения, заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ограничения коснулись лишь менее 0,15% от всех школы страны (порядка 60 образовательных учреждений в 28 регионах). По его словам, в большинстве случаев речь идет о сезонных заболеваниях.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что российские вузы будут сами принимать решение о переходе на дистанционный формат работы и обучения. В ведомстве подчеркнули, что данное решение должно приниматься на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и решений на этот счет органов власти и Роспотребнадзора.

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщал, что все российские вузы начали текущий учебный год в очном формате.