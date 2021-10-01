В Минпросвещения заявили о контролируемой ситуации с COVID-19 в школах РФ

18:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ситуация с коронавирусом в российских школах остается контролируемой, в стране нет ни одного региона, где введена полностью дистанционная форма обучения, заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что ограничения коснулись лишь менее 0,15% от всех школы страны (порядка 60 образовательных учреждений в 28 регионах). По его словам, в большинстве случаев речь идет о сезонных заболеваниях.
Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что российские вузы будут сами принимать решение о переходе на дистанционный формат работы и обучения. В ведомстве подчеркнули, что данное решение должно приниматься на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и решений на этот счет органов власти и Роспотребнадзора.
Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщал, что все российские вузы начали текущий учебный год в очном формате.
Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: