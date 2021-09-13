Переводить вузы на удаленку не планируется – Минобрнауки РФ

11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все российские вузы начали текущий учебный год в очном формате. Переводить студентов на удаленку пока не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.
"Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки (заболеваемости COVID-19. – Прим. ред.) пока нет, каждый день следим, роста существенного нет", – сказал чиновник.
При этом он добавил, что планов по переводу вузов на дистанционный формат обучения нет, поскольку эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Кроме того, власти, по его словам, уже научились справляться с различными кризисами, вызванными пандемией.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в ведомстве будут оперативно реагировать на обращения студентов в случаях, если их права будут ущемлять в связи с отказом от вакцинации против коронавируса. По его словам, на начало сентября прививки от COVID-19 сделали больше 12% российских студентов.
Между тем до этого министерство рекомендовало вузам перевести непривитых от коронавируса студентов на удаленный формат обучения.
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