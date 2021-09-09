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Минпросвещения РФ считает процент привитых учителей высочайшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева.

Он уточнил, что процент привитых от коронавируса учителей в регионах не одинаков. Однако общий показатель на данный момент является высоким.

"В целом процент высокий, я бы даже сказал, высочайший, это очень хороший показатель", – подчеркнул Бугаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 70% педагогов российских школ вакцинированы от коронавируса, добавив, что в вузах РФ этот процент незначительно ниже.