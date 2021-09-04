Минпросвещения РФ не намерено принуждать достигших 18 лет школьников к вакцинации

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Учеников школ, которые достигли совершеннолетия, не будут принуждать к вакцинации от коронавируса. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
Он подчеркнул, что также не идет речи о недопуске непривитых учащихся к урокам.
"Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем", – приводит его слова ТАСС.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от коронавируса вакцинированы почти 70% педагогов российских школ. Она отметила, что в вузах РФ этот процент незначительно ниже.
Попова также добавила, что противоэпидемические меры, которые действовали в течение всего прошлого учебного года, позволили проводить обучение в очном формате практически во всех школах.
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