Минпросвещения РФ не намерено принуждать достигших 18 лет школьников к вакцинации

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Учеников школ, которые достигли совершеннолетия, не будут принуждать к вакцинации от коронавируса. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

Он подчеркнул, что также не идет речи о недопуске непривитых учащихся к урокам.

"Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем", – приводит его слова ТАСС.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от коронавируса вакцинированы почти 70% педагогов российских школ. Она отметила, что в вузах РФ этот процент незначительно ниже.

Попова также добавила, что противоэпидемические меры, которые действовали в течение всего прошлого учебного года, позволили проводить обучение в очном формате практически во всех школах.