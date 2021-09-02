Попова заявила, что в России от коронавируса привились почти 70% учителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 70% педагогов российских школ вакцинированы от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в вузах РФ этот процент незначительно ниже.

"У нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ", – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По словам Поповой, противоэпидемические меры, которые действовали в течение всего прошлого учебного года, позволили проводить обучение в очном формате практически во всех школах.

"Они действуют, они работают. И при неукоснительном их соблюдении сохраняют здоровье детей. И предотвращают заражение", – добавила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас фиксируется в восьми российских регионах, еще в 47 наблюдается снижение, в 30 – выход на плато.

При этом наиболее интенсивно, по словам Поповой, заболеваемость снижается в тех регионах, где привито более 60% взрослого населения.

"Мы четко видим: те субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито", – сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила, что подъем заболеваемости COVID-19 по всей стране может произойти осенью, поскольку в это время года люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу. По ее словам, обычно это наблюдается во второй декаде сентября.