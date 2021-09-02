В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России ситуация по заболеваемости ОРВИ стабильная, однако врачи уже начали регистрировать случаи гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", – рассказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал с наступлением осеннего периода привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России Поповой, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, делать прививку от гриппа следует через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19.