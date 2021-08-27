Иммунолог рассказал, можно ли прививаться одновременно от гриппа и COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает шагать по миру. Вместе с тем с наступлением осеннего периода Роспотребнадзор рекомендует привиться не только от новой инфекции, но и от гриппа. Можно ли совмещать эти прививки и какие существуют противопоказания – на эти и другие вопросы в интервью Москве 24 ответил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Можно ли вакцинироваться сразу от коронавируса и гриппа?

Можно вакцинироваться даже в один и тот же день. Можно с перерывом в 30 и более дней. Либо так, либо так.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Лучше, если после второй инъекции от коронавируса сделать перерыв в 30 дней. Или если начинать с прививки от гриппа, то после нее сделать перерыв 30 дней до первой инъекции антиковидной вакцины.

С перерывом делать предпочтительнее, потому что в случае возникновения нежелательных явлений можно будет понять, на какую вакцину произошла такая реакция. Если вакцинироваться от гриппа и коронавируса в один день, это выяснить будет уже сложно.

Кому в первую очередь нужно привиться от гриппа?

Прививочная кампания от гриппа начинается в сентябре и будет продолжаться в октябре и ноябре. Поэтому в сентябре имеет смысл вакцинироваться группам риска. Это пожилые, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети, а также люди с несколькими типами иммунодефицитов. Остальным – на усмотрение.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если переболел, нужно ли делать прививку?

Если говорить про грипп, то можно делать, потому что это ежегодная вакцинация, там меняется антигенный состав компонентов (адаптируется к тем штаммам, которые ожидаются у нас в этом сезоне). Особых ограничений нет.

Что касается коронавируса, то здесь стандартные требования: 6 месяцев после начала заболевания. Если это будет 7–8 месяцев, то тоже вполне нормально.



Если была аллергия на вакцину от гриппа, значит, на вакцину от коронавируса тоже будет?

Компоненты там разные. Соответственно, аллергическая или псевдоаллергическая реакция специфическая. Поэтому если у вас была аллергическая реакция на противогриппозную вакцину, то далеко не факт, что у вас будет аллергическая реакция на вакцину от коронавируса. Скорее всего, у вас ее не будет. Это не исключено, но одно из другого не следует. Если у вас аллергия на пыльцу, это не значит, что у вас будет аллергия на антиковидную вакцину. Как правило, это не так.

Какие противопоказания для вакцинации от гриппа?

Здесь, по сути, те же противопоказания, что и для противоковидных вакцин. То есть для подавляющего большинства людей прививка от гриппа не противопоказана.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Если не противопоказана антиковидная вакцинация, то вам автоматически не противопоказана противогриппозная прививка.

За исключением одного момента – если у вас раньше в анамнезе были серьезные поствакцинные реакции, в том числе тяжелые аллергические реакции в ответ на введение противогриппозной вакцины.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Можно ли выбрать вакцину от гриппа?

Да, конечно. Есть вакцины разных производителей, у нас несколько. Они все одного типа, похожие, но тем не менее отличаются по антигенному составу. Есть 4-компонентные и 3-компонентные. Оба варианта нормальные. Есть вакцины с адъювантами (вещества, которые специфически усиливают иммунную реакцию) и без них. Сами адъюванты имеют противопоказания, поэтому, если вы сомневаетесь, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Есть ли ограничения по вакцинации от гриппа для детей?

Не все вакцины показаны детям. Дети – серьезная группа риска по гриппу, гораздо серьезнее, чем по коронавирусу. Для детей с трех лет меньший перечень одобренных вакцин, чем для взрослых. Надо смотреть инструкцию по применению конкретного препарата.