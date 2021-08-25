Московские студенты провели флешмоб в поддержку вакцинации

Фото: Галина Бродская

Студенты московских вузов провели на юге Москвы флешмоб, мотивирующий на борьбу с COVID-19. Кидая дротики в изображение коронавируса, ребята призвали жителей столицы активнее вакцинироваться. Акцию поддержал член Общественной палаты РФ, руководитель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Нам важно победить коронавирус раз и навсегда. А сделать это можно, только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация – это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности", – отметил Нифантьев.

Он также подчеркнул, что сегодня в молодежной среде блогеры распространяют множество фейков о негативных последствиях вакцинации, тем самым запугивая население.

"Не разобравшись в теме, блогеры начинают снимать ролики, транслируя ложную информацию о вакцине и запугивая население. На этом фоне очень важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации и подают пример своим сверстникам", – отметил Нифантьев.

Ранее при поддержке Евгения Нифантьева активисты Южного округа Москвы провели флешмоб "Не трать время на соцсети", чтобы подать пример подрастающему поколению, что свободное время нужно тратить с пользой для будущего.