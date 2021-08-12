В Москве прошел флешмоб "Не трать время на соцсети"

Активисты Южного округа Москвы провели флешмоб "Не трать время на соцсети", чтобы подать пример подрастающему поколению, что свободное время нужно тратить с пользой для будущего. Активистов поддержал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Парни и девушки вышли с плакатами, на которых описали свои достижения: "2 года занятий шахматами – первый юношеский разряд", "5 лет занимался дзюдо – кандидат в мастера спорта".

"Сколько времени нужно для того, чтобы получить разряд в любимом виде спорта? А чтобы научиться рисовать? Не так уж много, если не тратить его на соцсети и компьютерные игры. Но, к сожалению, современные подростки все чаще впадают в зависимость от гаджетов. Как выловить их из этой ловушки? Конечно, крутыми примерами сверстников", – отметил Нифантьев.

По его словам, кроме собственной мотивации заниматься спортом или творчеством, в городе должно открываться больше кружков и секций в шаговой доступности.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов.

В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки.