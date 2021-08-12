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Общество

18:32

В Москве прошел флешмоб "Не трать время на соцсети"

общество город

Активисты Южного округа Москвы провели флешмоб "Не трать время на соцсети", чтобы подать пример подрастающему поколению, что свободное время нужно тратить с пользой для будущего. Активистов поддержал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Парни и девушки вышли с плакатами, на которых описали свои достижения: "2 года занятий шахматами – первый юношеский разряд", "5 лет занимался дзюдо – кандидат в мастера спорта".

"Сколько времени нужно для того, чтобы получить разряд в любимом виде спорта? А чтобы научиться рисовать? Не так уж много, если не тратить его на соцсети и компьютерные игры. Но, к сожалению, современные подростки все чаще впадают в зависимость от гаджетов. Как выловить их из этой ловушки? Конечно, крутыми примерами сверстников", – отметил Нифантьев.

По его словам, кроме собственной мотивации заниматься спортом или творчеством, в городе должно открываться больше кружков и секций в шаговой доступности.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов.

В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки.

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