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Спорт

15:54

Собянин осмотрел новый ледовый дворец в Солнцеве

мэр Москвы город спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево, построенный за счет частных инвестиций.

Градоначальник рассказал, что в прошлом площадки под спортобъекты не были востребованы на торгах, однако сейчас практически все легко уходят. При этом интерес сохраняется даже в период пандемии.

"Мы снизили стартовую цену, а в результате получается не меньшая цена, чем кадастровая оценка минимальная, – чуть больше даже. И интереса больше: практически нет площадок, которые оставались бы невостребованными инвесторами", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что спортивные объекты востребованы и у горожан.

Представитель компании-инвестора ООО "Арена Инвест", управляющий директор ледового дворца "Солнцево" Кирилл Хмарук подтвердил, что жители района проявляют большой интерес к новому спортивному объекту.

"Мы рады, что получилось так это сделать, организовать с помощью Москвы. Москва, безусловно, оказывала нам поддержку в реализации данного проекта", – отметил он.

Хмарук также заявил о готовности продолжить развивать спортивный кластер в Солнцеве. В планах компании – построить академию тенниса с закрытыми кортами рядом с ледовым дворцом при содействии городских властей в выделении подходящего земельного участка. Собянин обещал поручить профильным департаментам изучить такую возможность.

В пресс-службе мэра рассказали, что строительство ледового дворца на улице Авиаторов закончилось в июне 2021 года. Новый спорткомплекс предназначен для организации круглогодичных тренировок по хоккею и фигурному катанию.

Здание двухэтажное, в нем оборудовали две ледовые арены, зал хореографии, универсальный спортивный зал, хоккейный центр и игровой зал, предусмотрены раздевалки, кафе, подсобные и технические помещения.

В новом ледовом дворце будут проводиться соревнования и тренировки учащихся городских спортшкол. Там будет расположен филиал школы хоккейного клуба "Крылья Советов". Спорткомплекс смогут посещать все желающие.

В этот же день Собянин осмотрел ход реконструкции поликлиники в Солнцеве. Градоначальник отметил, что жителям сложно поверить в возможность превратить старую поликлинику в новую.

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