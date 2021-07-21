Собянин осмотрел первый дом, заселяемый в Солнцеве в рамках реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Солнцеве. Он находится на улице Щорса.

"Пришла реновация в Солнцево – первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок. <...> Поздравляю с новосельем", – сказал градоначальник.

Он также напомнил, что застройщик несет ответственность за все недостатки здания, в связи с чем организован штаб по приему жалоб, куда могут обратиться жильцы дома.

Между тем, по словам генерального директора компании-застройщика, концерна "КРОСТ" Алексея Добашина, 90% жильцов старых домов выразили согласие на расселение в новостройку, что говорит о качестве проделанных работ.

Монолитное здание построено по индивидуальному проекту. На 24 этажах разместилось 258 квартир. Также имеется подземный паркинг на 124 машино-места. Первый этаж отведен под технические помещения и офисы.

Дом оснащен умными приборами учета расхода воды и электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Он также оборудован современными системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

С 1 июля текущего года в дом переехали 180 семей, раньше проживавших в домах 1, 3 и 5 в Боровском проезде.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года в столице по программе реновации введено в эксплуатацию 36 новостроек.

Кроме того, в 31 дом, переданный под заселение, переехали почти 11 тысяч горожан. Также с начала года было расселено 19 домов, еще 16 демонтировали.

