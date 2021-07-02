В Москве построят еще девять спортивных комплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение первых шести месяцев 2021 года город заключил с инвесторами договоры на право размещения девяти спортивных объектов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его цитирует портал мэра и правительства Москвы.

Объекты расположатся на земельных участках общей площадью 5,66 гектара. По условиям соглашений объекты должны появиться в шести округах города уже в первой половине 2022 года: по одному на севере, юге, западе столицы и в Зеленограде, а также два на востоке города и три в Новомосковском административном округе.

Речь идет о строительстве легковозводимых конструкций без фундамента. Их можно подключать к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения. Договоры заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки в 0,05% от кадастровой стоимости участка. Ефимов рассказал, что сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 миллиона рублей.

Победитель аукциона может самостоятельно выбрать тип спортивного сооружения из утвержденного списка, который включает в себя 25 позиций: от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до базы гребных видов спорта, регбийного поля или корта для падел-тенниса.

Самый большой из объектов (площадью 1,08 гектара) расположится на улице Академика Янгеля в ЮАО, а самый маленький (0,1 гектара) – в Новомещерском проезде на западе столицы. Дизайн, архитектурные и конструктивные решения, а также размещаемое в комплексах оборудование надо согласовать с департаментом спорта.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово выставили на торги по аренде участок площадью 2,6 гектара под строительство ледового дворца и спорткомплекса. Участок расположен недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Он сможет заключить договор на 7 лет и 4 месяца. За это время объект должен быть построен и введен в эксплуатацию.

В марте в столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка появилась ледовая арена, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.

