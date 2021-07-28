Физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовке откроется в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Некрасовке сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в ноябре он примет первых посетителей, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Общая площадь трехэтажного с одним подземным этажом здания составляет около 6,8 тысячи квадратных метров. В составе ФОКа будут функционировать аквакомплекс, тренажерный зал и залы групповых занятий, а также фитобар", – рассказал Левкин.
Отмечается, что ФОК находится по адресу Вольская улица, дом 11а. В аквакомплексе разместятся бассейн длиной 25 метров, два детских бассейна и гидромассажный бассейн.
Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2021 года в столице введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов.
В число готовых к открытию спортивных объектов входят международный центр самбо и центр бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники", футбольное поле на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" и другие площадки.
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