Бочкарев: стеклопакеты витражей начали монтировать в центре самбо и бокса в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Международном центре самбо и бокса в "Лужниках" начали монтировать стеклопакеты витражей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Строители приступили к монтажу стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около 2 тысяч квадратных метров. Также на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса", – заявил Бочкарев.

Он рассказал, что в будущем спортивном центре сейчас устанавливают панели внешнего контура здания. Специально для него были изготовлены эксклюзивные формы фасадных конструкций в песочных тонах. Особенностью здания станет зеркальный потолок и витражное остекление.

Ранее Бочкарев сообщил, что в международном центре самбо и центре бокса возведение монолитных конструкций завершено на 92%. По его словам, 1 369 человек круглосуточно трудятся на объекте, также в работах задействовано 18 единиц техники.

