Бочкарев: монолитные работы в центрах самбо и бокса в "Лужниках" выполнены на 92%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В международном центре самбо и центре бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" на 92% завершено возведение монолитных конструкций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы", – рассказал он.

Бочкарев оценил общую строительную готовность центров самбо и бокса на 32%. По его словам, 1 369 человек круглосуточно трудятся на объекте, также в работах задействовано 18 единиц техники.

Оба центра будут размещены симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. Особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы.

Ранее Бочкарев рассказал о завершении монтажа подвесного 3D-потолка на станции "Воронцовская" БКЛ. По его словам, сейчас на станции идут работы по отделке пассажирских зон, служебных и технических помещений.