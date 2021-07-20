На станции "Воронцовская" БКЛ завершают монтаж подвесного потолка из 11,6 тыс элементов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершают монтаж подвесного 3D-потолка на станции "Воронцовская" БКЛ. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас на станции идут работы по отделке пассажирских зон, служебных и технических помещений.

"Непосредственно на платформе станции выполняется отделка колонн и балок фибробетонными панелями. Параллельно завершается монтаж подвесного потолка платформы из 11,6 тысячи алюминиевых тарелок", – рассказал он.

Бочкарев пояснил, что после завершения всех необходимых работ потолок будет напоминать Млечный Путь и производить эффект непрерывного движения.

Как рассказал руководитель проекта строительства станции "Воронцовская" ООО "ИБТ" Александр Ситников, сейчас в технических помещениях монтируют инженерные системы и прокладывают кабель.

Ранее специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По словам Бочкарева, каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.