На станции "Воронцовская" БКЛ завершают монтаж подвесного потолка из 11,6 тыс элементов

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершают монтаж подвесного 3D-потолка на станции "Воронцовская" БКЛ. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на станции идут работы по отделке пассажирских зон, служебных и технических помещений.
"Непосредственно на платформе станции выполняется отделка колонн и балок фибробетонными панелями. Параллельно завершается монтаж подвесного потолка платформы из 11,6 тысячи алюминиевых тарелок", – рассказал он.
Бочкарев пояснил, что после завершения всех необходимых работ потолок будет напоминать Млечный Путь и производить эффект непрерывного движения.
Как рассказал руководитель проекта строительства станции "Воронцовская" ООО "ИБТ" Александр Ситников, сейчас в технических помещениях монтируют инженерные системы и прокладывают кабель.
Ранее специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По словам Бочкарева, каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.
"Это наш город": в Москве начали благоустройство территории у станции БКЛ "Воронцовская"
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