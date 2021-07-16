Началось строительство входных павильонов на станции "Воронцовская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Воронцовская" южного участка БКЛ завершены работы по устройству монолитных конструкций пешеходных выходов под номерами 4, 5 и 6. Сейчас специалисты приступили к устройству металлоконструкций", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.

В свою очередь, руководитель проекта строительства станции "Воронцовская" ООО "ИБТ" Александр Ситников рассказал, что спуски на станцию оборудуют трапом для детских колясок и маломобильных граждан, а на пешеходном выходе № 6 установят специальный лифт.

По его словам, всего на станции оборудуют четыре пешеходных выхода – два со стороны улицы Профсоюзной и два со стороны улицы Архитектора Власова.

13 июля Сергей Собянин рассказал о завершении строительства тоннелей БКЛ метро. По его словам, на днях специалисты завершили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская".

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.