Началось строительство соединительного тоннеля между БКЛ и электродепо "Аминьевское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между Большой кольцевой линией (БКЛ) столичного метро и электродепо "Аминьевское", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" приступил к проходке перегонного тоннеля длиной 756 метров от площадки между будущими станциями "Давыдково" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро к строящемуся электродепо "Аминьевское", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра уточнил, что соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Также, по словам Бочкарева, создание самого электродепо обеспечит дополнительные мощности для ночной стоянки и ремонта поездов БКЛ.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.

"Тоннелепроходческий комплекс пройдет в районе Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова в почвах, состоящих из пылеватых песков, с прослоями мелкого водонасыщенного песка, а также в мягкопластичных и тугопластичных суглинках", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Кроме того, он добавил, что в 2021 году планируется завершить строительство станций "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

