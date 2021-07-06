Началось строительство соединительного тоннеля между БКЛ и электродепо "Аминьевское"

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между Большой кольцевой линией (БКЛ) столичного метро и электродепо "Аминьевское", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" приступил к проходке перегонного тоннеля длиной 756 метров от площадки между будущими станциями "Давыдково" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро к строящемуся электродепо "Аминьевское", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.
Заммэра уточнил, что соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Также, по словам Бочкарева, создание самого электродепо обеспечит дополнительные мощности для ночной стоянки и ремонта поездов БКЛ.
Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.
"Тоннелепроходческий комплекс пройдет в районе Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова в почвах, состоящих из пылеватых песков, с прослоями мелкого водонасыщенного песка, а также в мягкопластичных и тугопластичных суглинках", – пояснил он.
Ранее Сергей Собянин заявил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Кроме того, он добавил, что в 2021 году планируется завершить строительство станций "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".
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