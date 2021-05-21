Проходку 5 километров тоннелей осталось завершить на БКЛ – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Большой кольцевой линии метро осталось завершить проходку 5 километров тоннелей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"Окончена тоннелепроходка между станциями на северо-восточном, западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Осталось еще порядка 5 километров", – приводят в ведомстве слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что тоннели линии готовы на 95%, а вся ее инфраструктура в целом – на 74%. Сейчас работа щитов идет на восточном участке. Кроме того, рабочим осталось достроить соединительные ветки в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское", которые будут обслуживать БКЛ.
Генеральный директор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проходку ведут два типа щитов: десятиметровые и шестиметровые. Первые отвечают за двухпутные участки тоннелей.
Ранее Сергей Собянин заявил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Кроме того, он добавил, что в 2021 году планируется завершить строительство станций "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернандского".
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