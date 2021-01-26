Как изменится столичный транспорт в 2021 году

2021 год готовит грандиозные изменения для столичной подземки. В Москве планируют построить еще около 30 километров линий метро и ввести в эксплуатацию 11 новый станций. Кроме того, обновят подвижные составы столичной подземки, а на городских дорогах появятся еще несколько сотен современных автобусов, электробусов и трамваев. Подробности об изменениях в столичном автопарке, а также о том, где откроются новые станции, читайте в нашем материале.

Большая кольцевая линия года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главным проектом 2021 года станет Большая кольцевая линия метрополитена (БКЛ). К концу 2021 года на ней появится еще 28,3 километра линий и 11 новых станций, а также 3 электродепо. Таким образом, крупнейший проект в истории столичного метро будет готов на 70%.

Первые идеи строительства Большой кольцевой ветки относятся еще к советским временам. БКЛ была обозначена еще на перспективной схеме развития метрополитена 1971 года, то есть ровно 50 лет назад. Однако приступить к реализации проекта смогли только в последние годы. По окончании всех работ БКЛ столичной подземки будет иметь протяженность 70 километров, на ней откроют для пассажиров 31 станцию. Планируется, что строительство БКЛ завершится в 2022 году. После полноценного запуска пассажиры подземки смогут экономить до 30 минут времени на поездки, а радиальные ветки метро разгрузятся на 10–30%. БКЛ, в свою очередь, станет самой длинной кольцевой веткой в мире, обогнав текущего лидера – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров.



Первый участок БКЛ длиной 10,5 километра открыли в феврале 2018 года. Пассажирам стали доступны сразу пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Позже, в декабре того же года, к ним добавилась еще одна станция – "Савеловская" БКЛ.



Уже к концу 2020 года на ветке функционировали 10 готовых подземных объектов. В марте пассажиры смогли оценить три новые станции на северо-восточном участке – от "Савеловской" БКЛ до пересечения с новой Некрасовской линией метрополитена. Речь идет о станциях "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская".

Последней в 2020 году открылась станция "Электрозаводская" БКЛ. О знаменательном событии сообщил мэр Москвы 31 декабря 2020 года.

ввели в эксплуатацию 148 новых станций, 305 километров линий , а также три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД и 10 электродепо. В 2011 году Сергеем Собяниным была поставлена задача удвоить столичный метрополитен. С тех пор в Москве, а также три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД и 10 электродепо. Согласно планам, к 2025 году 90% жителей Москвы будут иметь станцию метро в шаговой доступности от дома, тогда как в 2010 году их количество составляло всего 75% от всего населения города.



Три участка и 11 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем году пополнение коснется сразу нескольких участков Большой кольцевой линии: западного, юго-западного и южного. Так, на карте метрополитена появятся новые точки: "Карамышевская", "Мнёвники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" ("Воронцовская") и "Зюзино". Это значит, что практически каждый месяц в городе будет появляться новая станция.

Кроме того, в 2021 году на БКЛ планируют полностью завершить тоннелепроходческие работы. Это должно позволить к концу 2022 года завершить все работы по ветке, а также открыть оставшиеся станции.

Западный участок

Длина западного участка составит 9 километров, на которых разместятся 4 станции БКЛ. Его полноценный запуск улучшит транспортную ситуацию четырех районов Москвы: Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково. Еще полмиллиона жителей получат новые доступные станции метро рядом с домом.

Станции метро "Карамышевская" и "Мнёвники" могут открыться уже в феврале. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, объекты готовы уже на 100%. В начале января на них велись пусконаладочные работы.

В Дептрансе отметили, что открытие станций поможет значительно разгрузить соседние к ним улицы. Так, Звенигородское шоссе может стать свободнее на 8%, проспект Маршала Жукова – на 7%, улица Нижние Мнёвники, входящая в Северо-Западную хорду, – на 11%.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Терехово" также будет иметь выход на Мнёвниковскую пойму – на ее среднюю часть. Дизайн-проект объекта был подготовлен в ходе архитектурного конкурса. Вестибюль "Терехово" оформят в светлых тонах, колонны украсят изображениями людей, которые выполнят с помощью специальной технологии печати по бетону. Главная особенность заключается в том, что пути пройдут по центру станции, а платформы расположатся по краям. Там сейчас ведутся активные строительные работы.

Как и на станции "Кунцевская", по словам Андрея Бочкарева, на объекте полностью завершена разработка котлована, почти на 80% готовы основные монолитные конструкции будущей станции.

"Кунцевская" должна связать три ветки метро – Арбатско-Покровскую, Филевскую и БКЛ, а также первый МЦД-1. После открытия станции там появится большой ТПУ, который организует не только комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, но и позволит выбрать москвичам наиболее быстрый и удобный вариант маршрута.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые станции на юго-западе

Протяженность юго-западного участка составит 9,2 километра. Его открытие изменит в лучшую сторону транспортную ситуацию сразу в пяти районах Москвы – Фили-Давыдково, Можайском, Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

На этом участке расположится четыре станции. Первая из них, "Давыдково", расположится вдоль Аминьевского шоссе в месте примыкания к нему Инициативной улицы. Пропускная способность этой станции будет достигать 23,4 тысячи человек в час в утренние часы пик. Интересно, что тоннель, на котором появится новая остановка, будет двухпутным, его построят по так называемой испанской технологии – с пассажирскими платформами по бокам.

По утрам пассажиропоток станции "Аминьевская" также будет достигать 23 тысяч человек в час. После открытия она разгрузит южную часть Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, а позже может стать пересадочной станцией на новую платформу Киевского направления МЖД. Кстати, здесь платформа будет традиционного, островного типа.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

БКЛ "Мичуринский проспект" будет расположена на пересечении кольца с Калининско-Солнцевской линией, обеспечивая пересадку на одноименную станцию желтой ветки. После открытия она возьмет на себя часть пассажиров Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, а также сможет снизить интенсивность дорожного движения по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

Ее строят вдоль улицы Удальцова у пересечения с Мичуринским проспектом. Вестибюль станции выполнят в китайском стиле. Одним из главных элементов дизайна станет иероглиф, символизирующий дружбу, в сочетании с растительным орнаментом.

"Проспект Вернадского" – станция метро мелкого заложения колонного типа. Она появится на улице Удальцова, практически в месте пересечения с проспектом Вернадского. Новая подземная платформа организует пересадку с БКЛ на одноименную станцию Сокольнической линии. Дизайн – в стиле хай-тек: вестибюль украсят черные гранитные колонны в сочетании с оранжевыми путевыми стенами и светильниками, которые встроят в потолок в шахматном порядке. Переход на соседнюю ветку выполнят в виде прозрачной галереи.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три станции на юге

Южный участок протяженностью 7 километров украсят три станции: "Новаторская", "Калужская" ("Воронцовская") и "Зюзино". После полноценного запуска БКЛ он сможет поучаствовать в разгрузке Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Согласно планам, в 2021 году станция "Новаторская" появится как отдельная подземная остановка Большой кольцевой линии метрополитена. Она расположится на пересечении улицы Новаторов с Ленинским проспектом. Однако в перспективе она может стать и пересадочным пунктом на станцию Троицкой линии метро.

Дизайн "Новаторской" вполне можно охарактеризовать одним словом – огонь. Главным элементом платформы станет "пламенеющий" потолок, который облицуют из оранжевого триплекса различной формы. За счет спрятанных между ними ламп пассажиры смогут наблюдать игру света, напоминающую огонь.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Калужская" ("Воронцовская") – станция мелкого заложения – разместится под Хлебобулочным проездом на месте пересечения с улицей Профсоюзной и Старокалужским шоссе. С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии. По задумке архитекторов, станция будет напоминать Млечный Путь. Из алюминиевых пластин и неоновых светильников рабочие соорудят 3D-потолок, который должен будет создавать ощущение непрерывного движения. В целом станция будет напоминать каюту космического корабля.

Наконец "Зюзино": став частью БКЛ, эта станция улучшит транспортную доступность районов Зюзино и Черемушки, а также снизит загрузку южных участков радиальных линий подземки – Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской. Она расположится на пересечении улицы Каховки с Севастопольским проспектом.

Что касается отделки, "Зюзино" будет напоминать пчелиный улей: потолок украсят "пчелиные соты", которые создадут с помощью алюминиевых пластин и светодиодов. Основные цвета дизайна станции – серый, черный и желтый.

Еще одна станция Между южным и юго-западным участком расположится еще один отрезок БКЛ, к которому, на самом деле, давно привыкли пассажиры метро. Между южным и юго-западным участком расположится еще один отрезок БКЛ, к которому, на самом деле, давно привыкли пассажиры метро. Станция метро "Каховская" сейчас закрыта на реконструкцию. Раньше она входила в состав Каховской линии – самой короткой ветки метро, состоящей всего из трех станций. Загрузка у нее была небольшая. Поэтому в ходе проектирования БКЛ властями города было принято решение интегрировать ее в новое кольцо. Так, в западном торце "Каховской" построят вестибюль с переходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию, в 2021-м она, согласно планам, вновь откроется – уже в составе БКЛ. Сейчас на станции специалисты ведут архитектурно-отделочные работы, занимаются устройством инженерных систем.



Новые автобусы и вагоны метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Значительно изменится в текущем году не только карта столичной подземки, но и общественного автопарка в целом.

Сейчас общественный транспорт столицы является одним из самых современных в мире. Автобусный парк столицы обновлен на 100%, трамвайный – на 78%, метро – на 63%. Также современные поезда курсируют по московским железным дорогам: "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки". А парк электробусов города за последнее время стал крупнейшим в Европе – он насчитывает уже 600 машин.

Тем не менее в новом году современного общественного транспорта в Москве станет больше. В первую очередь это коснется подвижных составов московской подземки: в 2021 году запланирована поставка 337 вагонов метро. Новые поезда нужны не только для того, чтобы заменить устаревшие. Карта столичного метро растет от года к году, поэтому необходимы пополнения в транспортном парке, чтобы поддерживать интенсивность движения на всех станциях, включая новые.

Также в городе должно появиться 109 новых трамваев и свыше 800 автобусов "Мосгортранс". Сергей Собянин подчеркнул, что еще столько же новых автобусов в ближайший год появится у частных перевозчиков, которые работают по госконтрактам.

Наконец еще 400 электробусов планируют добавить к уже имеющимся в столичном парке. "Через 10 лет весь парк московского транспорта должен стать экологически чистым", – отметил Собянин. А дополнительные единицы автопарка, новые станции и комфортные вагоны помогут сделать поездки быстрыми и комфортными как на земле, так и под ней.