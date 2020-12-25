Гендиректор "Мосинжпроекта" рассказал о планах по внедрению новых стандартов работы

Опыт, деловая репутация, портфолио из множества значимых и уникальных проектов способствовали тому, что в последние годы "Мосинжпроект" участвует в ключевых градостроительных программах правительства Москвы. О планах по внедрению новых стандартов качества, работе в пандемию и задачах компании в 2021 году рассказал генеральный директор инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

– Юрий Николаевич, подходит к концу 2020 год. Для многих он стал серьезным испытанием. Как пандемия сказалась на работе "Мосинжпроекта"?

– Благодаря грамотным и последовательным действиям мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с пандемией сейчас можно говорить о стабилизации ситуации. Трудно было весной, когда из-за закрытых государственных границ сильно осложнилась работа с подрядчиками из ближнего зарубежья. Люди не могли въехать в страну, возникли сложности с наполнением рабочих бригад. Сейчас на объектах строительства сохраняется мобилизационная численность людей для выполнения поставленных задач. При этом в "Мосинжпроекте" соблюдаются все предписания мэра Москвы: 30 процентов офисных сотрудников работают удаленно, на стройплощадках и в офисах под строгим контролем действует масочный режим.

– Вы заняли пост главы "Мосинжпроекта" в мае нынешнего года. Изменилась ли за это время политика компании?

– Главное изменение – создание структурного подразделения, отвечающего за разработку планов по качеству и безопасности. Новая политика компании включает в себя не только охрану труда и здоровья работников, но и управление рисками для окружающей среды и экологии. Стройплощадка – место повышенной опасности, и здесь должна действовать жесткая система регламентов.

Мы уже формализовали новые принципы и стандарты работы по ключевым направлениям, сейчас ведется работа по их внедрению на всех уровнях. На стройплощадках регулярно проходят инспекции.

Следующий важный шаг – сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям ряда международных стандартов к системе менеджмента качества ISO (International Organization for Standardization – независимая неправительственная организация, специализирующаяся на разработке международных стандартов. – Прим. ред.).

Я убежден, что говорить о высокой производительности и изменении культурно-строительной среды нельзя, пока не соблюден высокий стандарт охраны труда и качества выполняемых работ. Наша главная задача – изменить у строителей восприятие этих вопросов. Чтобы каждый сам для себя стал менеджером по качеству и безопасности. Чтобы каждый сотрудник на любом уровне, прежде чем что-то сделать, подумал о последствиях. Это, упрощенно говоря, и есть культура безопасности. Но пока это перспектива. Ближний горизонт – продвижение основных правил качества и безопасности, нарушение которых и становится причиной большинства несоответствий и происшествий. За рубежом их еще называют Golden Rules for Quality&Safety ("золотые правила качества и безопасности").

Наша компания готова к внедрению современных мировых подходов к охране труда, организации работы персонала, методам строительства, логистике и культуре производства, причем на всех уровнях – от проектирования до стройплощадки.



Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

– Какие объекты запланированы к вводу в следующем году?

– В 2021 году планируем подойти к готовности Большой кольцевой линии – завершить проходку всех тоннелей линии, произвести устройство верхнего строения пути, обкатку тоннелей и пусконаладку систем безопасности и жизнеобеспечения. К вводу подготовим 23 километра линий с 9 станциями на Большом кольце.

Что касается гражданских проектов компании – в следующем году продолжим строительство Национального космического центра и главного девелоперского проекта компании с символическим названием 1 Tower – это будет самый высокий жилой небоскреб Европы. Завершим строительство здания головного офиса компании "Мосинжпроект" в Мнёвниковской пойме.

Безусловно, приоритетом для "Мосинжпроекта" были и остаются задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, по дальнейшей реализации главных градостроительных программ города. Кроме того, в следующем году компания планирует выйти на российский и международный рынки. Предполагается развивать инжиниринговую функцию и участвовать в строительстве объектов железнодорожной сети, нефтехимии и газохимии, энергетики и тяжелой индустрии. К компании проявляют интерес иностранные заказчики, так что у нас очень большие планы на будущее.