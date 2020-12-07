Началась проходка тоннеля между станциями метро "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово"

15:42
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Между станциями "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро начали строить правый перегонный тоннель. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, тоннелепроходческий щит "Клавдия" проложит порядка 1,8 километра трассы вне зоны активной жилой застройки.
"От тупиков за действующей "Селигерской" до строящейся "Лианозово" сначала был проложен двухкилометровый левый перегонный тоннель. Он проходит через будущую станцию "Улица 800-летия Москвы". После демонтированный щит перевезли в тупики за станцией "Селигерская", и "Клавдия" прошла 290 метров до станции "Улица 800-летия Москвы", – рассказал Бочкарев.
Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в левом перегонном тоннеле устанавливают жесткое основание. Также освоение строительной площадки началось на станции "Физтех".
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых станций Московских центральных диаметров.
По его словам, новая станция Петровско-Разумовская появится на маршруте МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Платформу возведут между станциями Окружная и Тимирязевская с возможностью пересадки на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.
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