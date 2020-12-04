Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро

12:56
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом он написал в блоге на персональном сайте.
Новая станция Петровско-Разумовская появится на маршруте МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Платформу возведут между станциями Окружная и Тимирязевская с возможностью пересадки на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.
Станцию адаптируют для маломобильных пассажиров и защитят специальными навесами для борьбы с ветром и осадками. Ожидается, что станцию также адаптируют для пересадки на перспективный диаметр МЦД-3, где, в частности, будут останавливаться поезда ВСМ Москва – Петербург.
На МЦД-2 "Курско-Рижский" станут доступны три новых станции – Щукинская, Марьина Роща и Печатники. В первом случае речь идет о переносе платформы ближе к одноименной станции метро. К открытию благоустроят территорию – планируется открыть парковку и пункт проката велосипедов. Ожидается, что близлежащую станцию Покровское-Стрешнево закроют из-за малой востребованности.
Станция Марьина Роща обеспечит удобную пересадку между МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиями метро. Дополнительно ожидается строительство остановки для поездов МЦД-4. Станция Печатники появится на перегоне между Текстильщиками и Кубанской. Там, как и на Марьиной Роще, появится полноценный транспортный узел с пересадками между разными видами транспорта.
Также в Москве идет разработка МЦД-4 "Киевско-Горьковский", который свяжет Апрелевку с Железнодорожным. Количество пересадок с Киевского направления МЦД на метро вырастет с одной до пяти, также будет построена соединительная ветка с Белорусским направлением.
На МЦД-4 появятся такие станции, как Аминьевская, Минская, Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки). С ряда станций можно будет перейти на Большую кольцевую, Калининско-Солнцевскую, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линии метро.
Также отмечается, что станция Тестовская расположится на эстакаде. Пассажиры смогут сделать пересадку на станции Тестовская МЦД-1, Деловой центр МЦК и станции метро "Международная" и "Деловой центр".
Ранее в пятницу, 4 декабря, Сергей Собянин и Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города.
По словам Собянина, МЦД и ЦКАД – это главные столичные проекты на 2021 год. Мэр подчеркнул, что новые станции и направления позволят существенно разгрузить автомобильные магистрали.
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