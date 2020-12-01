Более 20 тысяч пассажиров за неделю воспользовались станцией Ховрино будущего МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше 20 тысяч пассажиров за неделю воспользовались пригородным вокзалом Ховрино будущего МЦД-3, сообщает пресс-служба Дептранса.

"В день запуска он принял 2,3 тысячи пассажиров, их количество с каждым днем росло, и уже в пятницу пассажиропоток достиг 3,8 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Транспортно-пересадочный узел Ховрино объединил ж/д направление, метро и наземный транспорт. "Новая станция – первая на въезде в столицу и очень удобная пересадка на метро для жителей Зеленограда, подмосковных Химок и других городов", – отметили в департаменте.

Там подчеркнули, что у жителей районов Ховрино и Западное Дегунино появился еще один удобный и быстрый вариант для поездки в центр города.

В будущем МЦД-3 свяжет Зеленоград с городом Раменское. Сейчас в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД.