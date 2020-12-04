Собянин назвал МЦД и ЦКАД основными проектами развития Московского транспортного узла

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин назвал Московские центральные диаметры (МЦД) и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) главными проектами развития столичного транспортного узла в 2021 году.
"Очень важно окончание строительство ЦКАД, и здорово, что это реально сдвинулось за последний год. И те вопросы, которые долго не решались, решены принципиально. И теперь вопрос уже технологий и времени. ЦКАД будет, конечно, самым серьезным образом влиять на ситуацию и транспортную, и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД, и вылетные магистрали", – сказал Собянин на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.
Градоначальник отметил, что будет сделано все возможное, чтобы как можно скорее в полном объеме запустить все участки ЦКАД.
Мэр Москвы также выделил работу над МЦД, назвав ее успешной, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса и финансовыми ограничениями. Собянин подчеркнул, что МЦД является важнейшим проектом, который не имеет аналогов в Европе и США.
"Несмотря на пандемию, несмотря на финансовые сложности и ограничения, в этому году мы сделали рекорд по объему работ, которые проводятся на железнодорожном узле: 15 станций новых, современных, отвечающих всем стандартам, построено, запущен пятый путь Ярославского направления", – заявил мэр.
Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, на 2021 год в качестве ключевой задачи запланировано развитие инфраструктуры линий МЦД-3 "Зеленоград – Раменское" и МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожный". В планы входит строительство дополнительных железнодорожных путей, автомобильных путепроводов, остановок и транспортно-пересадочных узлов, причем работа над МЦД-3 будет синхронизирована с проектом высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, строительство ЦКАД полностью завершат до июля 2021 года. На следующий год останется участок протяженностью 25 километров.
"Это наш город": открыт самый большой участок ЦКАД
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