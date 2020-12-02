Строительство ЦКАД полностью завершат до июля 2021 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) полностью завершат до июля 2021 года. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Мы занимаемся крупными дорожными проектами. В этом году строительство 90% ЦКАД будет закончено", – приводит его слова Агентство "Москва".
Также Хуснуллин добавил, что на следующий год останется участок протяженностью 25 километров. По нему планируется запустить движение транспорта до 1 июля 2021 года.
В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяженность составляет больше 105 километров. Дорога четырехполосная, расчетная скорость движения на новом участке составляет 110 километров в час.
Открыт самый большой участок ЦКАД