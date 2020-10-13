На ЦКАД планируют запустить тестирование беспилотных автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Центральной кольцевой автомобильной дороге собираются запустить эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей, рассказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"С учетом определенных сложностей с финансированием на отдельный федеральный проект тема не потянула, но мы договорились о том, что три направления будут оборудованы для работы беспилотного транспорта – это дорога М-11, ЦКАД и Московский центральный железнодорожный узел", – приводит слова министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание.
Также сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.
В Москве могут появиться беспилотные автомобили
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