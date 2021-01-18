Собянин рассказал о ходе реконструкции станции метро "Каховская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции станции "Каховская" Большой кольцевой линии метро.

По словам градоначальника, ранее загрузка Каховской линии была низкой. Она была самой маленькой в Москве, а поезда по ней ходили один раз в пять минут. Позднее было принято решение интегрировать линию в БКЛ.

"Для этого линию пришлось практически полностью реконструировать. В том числе и станцию "Каховская", – пояснил мэр.

Собянин отметил, что благодаря работе по включению станции в состав БКЛ транспортная доступность близлежащих районов улучшится.

"Вокруг станции одна из крупнейших программ реновации: расселить придется 180 домов, поэтому нужны дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района", – пояснил Собянин.

В настоящее время готовность строительных работ на станции составляет 50%. Специалисты проводят архитектурно-отделочные работы, устанавливают основные конструкции вестибюля и нового перехода на "Севастопольскую". Полностью завершена проходка тоннелей, связывающих "Каховскую" с будущей станцией "Зюзино" БКЛ.

В одном из вестибюлей станции установят лифт, который свяжет платформу с кассовым залом, что будет удобно для маломобильных пассажиров.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года специалисты планируют завершить строительство более 70% Большой кольцевой линии метро.