Что изменится в жизни россиян в 2021 году

Следующий год принесет россиянам много хороших новостей. В частности, вырастут материнский капитал, МРОТ и страховые пенсии для неработающих пенсионеров, в аптеках начнут принимать электронные рецепты, а в школах и детских садах введут новые стандарты. Об этих и других изменениях в новом году читайте в нашем материале.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Индексация пенсий

Страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2021 года. Согласно заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, их проиндексируют на 6,3%.

При этом отмечается, что инфляция в следующем году ожидается в районе 4,0–4,1%. Таким образом, индексация пенсий будет выше инфляции. По словам Голиковой, в последующие годы такая тенденция сохранится.

Кроме того, пенсии по инвалидности в следующем году начнут начислять автоматически – пилотный проект запустят 1 июля 2021 года. А граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии.

Увеличение МРОТ

В наступающем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рублей, или с ростом на 5,5%", – рассказала вице-премьер Татьяна Голикова и добавила, что эта мера коснется 3,9 миллиона россиян.

Секрет заключается в том, что МРОТ и прожиточный минимум предполагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как сейчас, а из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже).

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Материнский капитал вырастет

Еще одна приятная новость в наступающем году. Материнский капитал с 1 января увеличится на почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. Об этом еще в сентябре сообщил Владимир Путин. Более того, он отметил, что теперь материнский капитал будет индексироваться ежегодно.

Также выплата при рождении первого ребенка будет составлять почти 484 тысячи рублей. Программу выплат за первого ребенка обещали продлить как минимум до 31 декабря 2026 года.

Субсидия на ЖКХ

Получить субсидию на оплату ЖКУ со следующего года станет проще. С 1 января для этого не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности по коммуналке. Коммунальщики сами проверят эту информацию через электронную систему.

Напомним, субсидии положены гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают определенный процент от семейного дохода. Для Москвы это 10%. Заявление на оформление субсидии можно подать в МФЦ.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налог "для богатых"

С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, которые превышают 5 миллионов рублей в год, увеличится. Такие доходы будут облагаться налогом в 15%. Доходы меньше 5 миллионов рублей по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

Новый порядок взимания НДФЛ распространится в том числе на зарплаты, дивиденды по акциям и доходы, полученные от операций с ценными бумагами.

При этом есть оговорки. Ставка останется прежней для доходов физических лиц от продажи имущества (квартиры, дома или долей) или в случае дарения. Также налогом в 13% будут облагаться страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению.

В то же время для IT-отрасли налоги, наоборот, снизятся с 20 до 3% по инициативе Владимира Путина.

Сокращение чиновников

В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин объявил о начале реформы госуправления. Ее собираются провести до 1 апреля. С помощью реформы, по словам Мишустина, хотят повысить эффективность работы исполнительной власти.

Таким образом, в министерствах – как федеральных, так и региональных – планируют убрать 5–10% должностей. По словам премьера, сокращения будут проходить в основном за счет вакантных позиций.

Это не все новости для сферы госуправления. С 1 января зарплаты чиновников перестанут индексировать. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые возможности для женщин

В новом году вступает в силу приказ Минтруда об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.

Теперь "неженских" профессий станет меньше. В частности, дамы в России получат право работать в том числе водителем большегруза, машинистом электропоезда, а также членом палубной команды на корабле, например боцманом, шкипером или матросом.

При этом им все еще запрещается осуществлять деятельность в опасных для здоровья и жизни сферах.

Повышение цен на алкоголь и табак

В новом году увеличатся розничные цены на ряд алкогольных напитков: водку, коньяк и игристые вина. Соответствующий приказ Минфина вступает в силу с 1 января 2021 года и продлится в течение 5 лет, до 31 декабря 2026 года.

Цена водки поднимется до 243 рублей вместо 230. Рост составит 5,7 процента. Минимальная розничная цена на коньяк установится в размере 446 рублей за полулитровую бутылку вместо 433. Рост – 3 процента. Игристое вино подорожает на 5 рублей: цена повысится с 164 до 169 рублей. Речь идет о бутылках объемом 0,75 литра.





Также в новом году вырастут цены и на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты. Это связано с увеличением ставки акцизов на 20% по сравнению с действующей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальная удаленка

1 января 2021 года вступает в силу закон об особенностях удаленной работы, ранее подписанный Владимиром Путиным.

В законе прописаны нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников, также документ регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Из самых интересных особенностей: закон фиксирует право дистанционного работника быть офлайн, позволяет обмениваться документами по почте, в том числе дистанционно предъявлять больничный лист, а также заключение и расторжение трудового договора будут заверяться электронной цифровой подписью.

Новые правила пожарной безопасности

С 1 января 2021 года в силу вступает постановление правительства о новых правилах противопожарного режима. Таким образом, с нового года изменения ожидают и собственников квартир многоквартирных домов.

В частности, хранить личные вещи нельзя будет не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Речь идет в том числе о газовых приборах. Говоря о последних, эксперты отмечают, что их эксплуатация в квартирах теперь возможна будет только после проведения диагностики за счет жильцов.

Среди других изменений – запрет оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Кроме того, решетки на окнах подвалов должны будут открываться.

Еще одно важное нововведение – все аварийные и эвакуационные выходы с 1 января обязаны открываться изнутри без ключа. Либо у них должна быть запорная арматура с дистанционной разблокировкой.

Кроме того, нововведения коснутся и владельцев частных домов. Согласно новым правилам, с нового года им запретят разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.

Наконец с 1 января запретят устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к садовым и жилым участкам.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарные требования в школах и детских садах

В новом году изменения ждут и детские учреждения. С 1 января вступают в силу новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей, утвержденные Роспотребнадзором.

Во-первых, в них говорится о доступности и комфорте школы для учащихся. В городе она должна быть в 500–800 метрах, а в селе – на удаленности 1 километра или дальше при условии организации транспорта.

Также для детей, которые находятся на занятиях больше 4 часов, должно быть организовано горячее питание. Урок должен длиться не более 45 минут, а перемена должна составлять минимум 10 минут. Кроме того, на физкультуре непосредственно упражнения должны занимать минимум 70% урока. Также уточняется, что учеников должны кормить на экзаменах, если они длятся более 4 часов.

Помимо всего прочего, вводимые правила предусматривают обязательное отопление в школах, наличие горячей и холодной воды, а также запрет на использование инфракрасных обогревателей.

Предварительно новые санитарные требования будут действовать до 2027 года.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электронные рецепты в аптеках

В 2021 году в Москве начнется внедрение электронных рецептов, по которым можно будет получать лекарства в аптеках. Порядок работы системы в декабре утвердил Сергей Собянин.

Система электронных рецептов позволит организовать эффективное взаимодействие между врачом, фармацевтом и пациентом. В перспективе планируется полностью избавиться от бумажных вариантов рецептов, ведь электронный вариант не потеряется и не порвется, а также его невозможно подделать.





Сергей Собянин мэр Москвы Придя в аптеку, он должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства – и ему отпустят выписанный препарат.

Более того, пациент сможет самостоятельно получить всю информацию о рецептах в личном кабинете на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Кроме того, с 1 января вступает в силу приказ Минздрава о разных видах аптек. Так, в новом году учреждения будут делиться на самостоятельные и являющиеся структурными подразделениями медицинских организаций.

Питание и выплаты медикам

Приятные новости в новом году ждут и столичных медиков. В 2021 году им обеспечат бесплатное питание. Постановление о выделении средств ранее подписал Сергей Собянин. На организацию питания выделят 1,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства Москвы.

Также есть приятные бонусы для медиков, которые будут работать в новогодние праздники по всей России. Правительство РФ подготовило постановление об удвоении выплат таким сотрудникам.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинация от COVID-19

В предстоящем году вакцинация от коронавируса станет массовой. Сейчас она доступна лишь некоторым слоям населения, в первую очередь медработникам.

24 декабря Москва значительно расширила список категорий граждан, которым доступны уколы от инфекции. Так, сегодня уже могут сделать прививки работники сфер ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и другие структуры.

Первыми прививку от коронавируса в Москве еще в начале декабря смогли сделать работники образовательных и медицинских учреждений, социальных служб. С 14 декабря вакцинация стала доступна для сотрудников офисов "Мои документы", учреждений культуры, торговли и услуг. А с 21 декабря уколы от COVID-19 могут сделать работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

Стоит отметить, что бюджет столицы предусматривает бесплатную вакцинацию от коронавируса в 2021 году.

Еще маркировка

С 1 января в России в обязательном порядке вводится маркировка ювелирных изделий. В министерстве финансов РФ добавили, что уже в июле 2021 года продажа немаркированных изделий будет просто запрещена.

Кроме того, с 1 сентября будущего года в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, попадут велосипеды, в том числе с установленным вспомогательным мотором, а также трехколесные.

Также обязательно с нового года придется маркировать товары легкой промышленности, предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, некоторые трикотажные изделия, верхнюю одежду, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Еще до апреля обязательную маркировку могут ввести для воды, пива и слабоалкогольных напитков. Такой эксперимент в октябре поручил провести Владимир Путин.

Изменения для автомобилистов

В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Они коснутся критериев оценки водителей, некоторых упражнений в практическом экзамене, определят процедуру аннулирования результатов, а также внесут изменения в ряд административных вопросов. Обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, с 1 января автомобилисты смогут сами комплектовать аптечку.

Также в новом году в России будет внедрена единая автоматизированная система техосмотра. Оператором системы станет МВД. Уточняется, что новые правила предполагают фотофиксацию процедуры техосмотра и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью. Правила вступят в силу 21 марта следующего года.