В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособных граждан – Голикова

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В будущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По ее словам, это коснется почти 3,9 миллиона россиян.

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рублей, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения", – сказала вице-премьер.

Ранее Госдума приняла законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. С января 2021 года он будет рассчитываться из медианного дохода, а не из потребительской корзины. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.

