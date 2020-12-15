Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку к законопроекту о новом методе расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Поправка запрещает снижать МРОТ.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда устанавливается "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году".

Также принята поправка, которая подразумевает, что ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума будет приниматься трехсторонней комиссией и станет возможным лишь при поддержке со стороны профсоюзов и работодателей.

Кроме того, в нижней палате парламента поддержали поправку, обязывающую регионы определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности.

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект министерства труда об изменении правил расчета МРОТ. Документом предлагается с 2021 года установить соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в размере 42%.

Ранее Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

