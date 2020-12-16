В ГД приняли закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума

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Законопроект правительства о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно документу, в следующем году федеральный МРОТ будет на уровне 12 792 рубля.
Теперь, с января 2021 года, он будет рассчитываться из медианного дохода, а не из потребительской корзины. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Размер прожиточного минимума в целом по РФ составит 11 653 рубля.
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект министерства труда об изменении правил расчета МРОТ.
Ранее Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рубля. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.
Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
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