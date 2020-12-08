"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о невозможности снижения МРОТ

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В Госдуму внесены поправки в законопроект о новом порядке расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), которые предусматривают невозможность его снижения даже при снижении медианной зарплаты, сообщил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, минимальный размер (оплаты) труда при этом снижаться не может. Минимальный размер оплаты труда не может быть снижен в Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Он сможет только расти", – заявил Исаев.

Он также отметил, что поправки содержат положение, что ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума будет приниматься трехсторонней комиссией и станет возможным лишь при поддержке со стороны профсоюзов и работодателей.

Авторами инициативы выступили сам Исаев, глава "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов и сенатор Андрей Турчак.

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект министерства труда об изменении правил расчета МРОТ. Документом предлагается с 2021 года установить соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в размере 42%.