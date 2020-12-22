Врачи рассказали, как растет заразность коронавируса и насколько это опасно для россиян

Появление нового штамма коронавируса в Великобритании – процесс закономерный, считают вирусологи. Это результат мутации, которая свойственна всем вирусам. Новый коронавирус более заразный. В Англии этот штамм уже привел к полному локдауну.
Что касается России, местный штамм коронавируса пока остается без значимых изменений и мутаций. При этом некоторые специалисты считают, что через 5–7 лет инфекция станет еще более заразной, но будет вызывать меньше осложнений. Москва 24 обсудила с вирусологами российские перспективы в этом вопросе. Подробности читайте в нашем материале.
"Гарантий роста заражаемости нет"
Вирусологи утверждают, что бояться новых штаммов коронавируса не стоит, ведь это процесс естественный и давно известный науке.
"РНК-содержащий вирус меняется постоянно, это присущее ему свойство. Копирование РНК – процесс не точный. Там накапливаются мутации, притом случайные. Ввиду мутаций может быть какой-то такой исход, с увеличением заразности, может быть и какой-то другой. Большая часть этих мутаций нейтральная, то есть они ни на что не влияют. Бывают и вредные для вируса мутации – такие РНК отсеиваются. Этот процесс совершенно понятный, и он происходит что у коронавируса, что у гриппа, что у кори – все едино, там общие законы", – объяснил доктор биологических наук Алексей Аграновский.
При этом некоторые специалисты считают панику и полный локдаун в Великобритании из-за нового штамма вируса излишними. По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, рост контагиозности, другими словами заразности коронавируса, даже на 70% – такой рост не столь значителен.
Составлять прогнозы о распространении и поражающих качествах коронавируса даже на 5 лет Жемчугов считает неуместным, так как мутации – процесс непредсказуемый. Специалист уверен: большой опасности в росте заразности вируса нет.
К тому же нет никаких гарантий, что российский штамм коронавируса заменится именно британским. "Необязательно, что эволюция пойдет именно по этому пути. Исключить не могу, но никаких оснований сейчас у нас для этого нет. А даже если контагиозность ковида и повысится, то в этом ничего нет ни удивительного, ни странного, ни, честно говоря, особенно опасного", – отметил Аграновский.
Тяжелого течения не будет
При этом мутаций в виде ухудшения симптомов у пациентов, рисков более тяжелого исхода заболевания опасаться не стоит. Предпосылок к этому, по мнению специалистов, нет. К тому же со временем вирус имеет свойство ослабевать.
В свою очередь, Владислав Жемчугов считает, что финалом пандемии станет не снижение патогенности вируса как такового, а появление коллективного иммунитета у всего населения планеты. "Вирусу невыгодно убивать тех, на ком он кормится. Его убийственная сила не повысится. С течением времени видимость его ослабления возникнет за счет снижения количества людей, не имеющих к нему иммунитета", – объясняет специалист.
Именно поэтому, по его мнению, в данный момент все силы должны быть направлены не столько на сдерживание распространения вируса, сколько на качественное и своевременное лечение людей от COVID-19. "Сейчас нужно совершенствовать схему и тактику лечения. Нужно лечить так, чтобы люди не умирали", – отмечает врач.
Планетарный иммунитет
Бессмысленными прогнозы на 5 лет вперед могут быть и потому, что есть вероятность, что коронавирус уйдет гораздо раньше, утверждает Жемчугов.
"Мы знаем направление эволюции вирусов: они должны занять новую территорию и размножиться. В ближайший год сформируется новая природно-очаговая инфекция, когда количество иммунных людей достигнет 60–70% всего населения на планете. Подчеркну, что именно на планете, потому что деление на страны и регионы в этом вопросе не имеет смысла, – у нас планетарная иммунная прослойка", – объясняет врач.
При этом ускорить процесс отступления пандемии помогут именно вакцины. Ведь в вопросе коллективного иммунитета важен не сам факт перенесения болезни, а наличие антител к инфекции. Вакцинация приведет к появлению большего количества защищенных людей, что, по мнению вирусологов, ускорит уход коронавируса "со сцены".
Актуальные российские цифрыЗа последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего в стране за период пандемии зарегистрировано 2 906 503 человека, перенесших инфекцию. Из них 2 319 520 пациентов вылечились.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, побороть опасный вирус удастся к весне. Она также уточнила, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
Роспотребнадзор заявил, что мутации коронавируса были ожидаемы