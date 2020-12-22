Врачи рассказали, как растет заразность коронавируса и насколько это опасно для россиян

Появление нового штамма коронавируса в Великобритании – процесс закономерный, считают вирусологи. Это результат мутации, которая свойственна всем вирусам. Новый коронавирус более заразный. В Англии этот штамм уже привел к полному локдауну.

Что касается России, местный штамм коронавируса пока остается без значимых изменений и мутаций. При этом некоторые специалисты считают, что через 5–7 лет инфекция станет еще более заразной, но будет вызывать меньше осложнений. Москва 24 обсудила с вирусологами российские перспективы в этом вопросе. Подробности читайте в нашем материале.

"Гарантий роста заражаемости нет"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вирусологи утверждают, что бояться новых штаммов коронавируса не стоит, ведь это процесс естественный и давно известный науке.

"РНК-содержащий вирус меняется постоянно, это присущее ему свойство. Копирование РНК – процесс не точный. Там накапливаются мутации, притом случайные. Ввиду мутаций может быть какой-то такой исход, с увеличением заразности, может быть и какой-то другой. Большая часть этих мутаций нейтральная, то есть они ни на что не влияют. Бывают и вредные для вируса мутации – такие РНК отсеиваются. Этот процесс совершенно понятный, и он происходит что у коронавируса, что у гриппа, что у кори – все едино, там общие законы", – объяснил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

При этом некоторые специалисты считают панику и полный локдаун в Великобритании из-за нового штамма вируса излишними. По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, рост контагиозности, другими словами заразности коронавируса, даже на 70% – такой рост не столь значителен.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог У нового штамма вируса в Британии контагиозность на 70% выше. То есть теперь один человек может заразить не 2, а 3–4 человека. И локдауны не повлияют на эпидемиологическую ситуацию. Новая версия вируса в любом случае вытеснит старую, потому что имеет преимущество. А через месяц может появиться и новая мутация – это заложено у них (вирусов. – Прим. ред.) в геноме.

Составлять прогнозы о распространении и поражающих качествах коронавируса даже на 5 лет Жемчугов считает неуместным, так как мутации – процесс непредсказуемый. Специалист уверен: большой опасности в росте заразности вируса нет.

К тому же нет никаких гарантий, что российский штамм коронавируса заменится именно британским. "Необязательно, что эволюция пойдет именно по этому пути. Исключить не могу, но никаких оснований сейчас у нас для этого нет. А даже если контагиозность ковида и повысится, то в этом ничего нет ни удивительного, ни странного, ни, честно говоря, особенно опасного", – отметил Аграновский.

Тяжелого течения не будет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

При этом мутаций в виде ухудшения симптомов у пациентов, рисков более тяжелого исхода заболевания опасаться не стоит. Предпосылок к этому, по мнению специалистов, нет. К тому же со временем вирус имеет свойство ослабевать.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Вирус – это внутриклеточный паразит. И как любой паразит, он нуждается в том, чтобы его хозяин был и жив, и даже относительно здоров. То есть любая инфекция, как правило, изменяется в сторону снижения патогенности. Для чего вирусу нужно – если вирусам вообще что-то нужно – вызывать тяжелое течение? Лишь для того, чтобы сломить защитные реакции организма. Но в основном выбирается средний вариант, где защитный барьер преодолен, но при этом организм носителя остался живым.

В свою очередь, Владислав Жемчугов считает, что финалом пандемии станет не снижение патогенности вируса как такового, а появление коллективного иммунитета у всего населения планеты. "Вирусу невыгодно убивать тех, на ком он кормится. Его убийственная сила не повысится. С течением времени видимость его ослабления возникнет за счет снижения количества людей, не имеющих к нему иммунитета", – объясняет специалист.

Именно поэтому, по его мнению, в данный момент все силы должны быть направлены не столько на сдерживание распространения вируса, сколько на качественное и своевременное лечение людей от COVID-19. "Сейчас нужно совершенствовать схему и тактику лечения. Нужно лечить так, чтобы люди не умирали", – отмечает врач.

Планетарный иммунитет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бессмысленными прогнозы на 5 лет вперед могут быть и потому, что есть вероятность, что коронавирус уйдет гораздо раньше, утверждает Жемчугов.

"Мы знаем направление эволюции вирусов: они должны занять новую территорию и размножиться. В ближайший год сформируется новая природно-очаговая инфекция, когда количество иммунных людей достигнет 60–70% всего населения на планете. Подчеркну, что именно на планете, потому что деление на страны и регионы в этом вопросе не имеет смысла, – у нас планетарная иммунная прослойка", – объясняет врач.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог Вирус должен будет куда-то прятаться. И вот он спрячется в природе, на каких-нибудь животных, и будет ждать, пока в мире не созреет новое неиммунное поколение. Вирус останется на животных – как Эбола на летучих мышах, как чума в пустынях на грызунах, как сибирская язва в спорах в почве, – это обычное явление в природе.

При этом ускорить процесс отступления пандемии помогут именно вакцины. Ведь в вопросе коллективного иммунитета важен не сам факт перенесения болезни, а наличие антител к инфекции. Вакцинация приведет к появлению большего количества защищенных людей, что, по мнению вирусологов, ускорит уход коронавируса "со сцены".

Актуальные российские цифры За последние сутки в России За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего в стране за период пандемии зарегистрировано 2 906 503 человека, перенесших инфекцию. Из них 2 319 520 пациентов вылечились. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, побороть опасный вирус удастся к весне. Она также уточнила, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.

