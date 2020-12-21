Врачи рассказали о связи коронавируса с нарушением менструального цикла

Жительницы Британии пожаловались на преждевременную менопаузу после заражения коронавирусом. При этом у некоторых из них никаких предпосылок к нарушению цикла не было. Россиянки тоже стали замечать сбои по части женского здоровья в 2020 году. Разбираемся, в чем может быть причина столь необычного последствия COVID-19 и как это может отразиться на здоровье женщин в будущем.

"Придется смириться"

Одна из женщин, которая перенесла коронавирус с неожиданными последствиями, – Дон Найт из Сомерсета. Она заболела еще в марте, после того как вернулась домой из Таиланда. По словам 46-летней британки, борьба с COVID-19 в ее случае затянулась на несколько недель. И кроме привычных симптомов, у нее не наступили критические дни.

"Мои симптомы коронавируса были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных стало наименьшей из моих проблем", – рассказала журналистам женщина.

Дошло до того, что Найт в июне пришлось обратиться к врачу из-за обострения симптомов. У нее участился пульс и появился жар в руках и ногах. После забора анализа крови выяснилось, что уровень эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона, которые отвечают за репродукцию, были на "постменопаузальном" уровне.

Собрав все данные, доктор рассказал женщине, что у нее прошла менопауза. По словам Найт, никаких предпосылок к этому не было.

Еще один похожий инцидент случился с 47-летней жительницей шотландского города Шоттс Анной Марией Грив. Кроме традиционных симптомов, спустя месяц у нее не наступили критические дни. При этом она всего год назад была беременна. По ее словам, кашель, затрудненное дыхание, потеря вкуса и обоняния не проходят уже несколько месяцев.

Основательница одного из сообществ пациентов с COVID-19 в интернете Клэр Харрис заявила, что аналогичные ситуации с переболевшими женщинами происходили не только в Британии, но и по всему миру.

34-летняя жительница столицы Елена рассказала Москве 24, что после того, как она бессимптомно переболела коронавирусом осенью, с наступлением холодов с ее циклом началось то, чего раньше никогда не было.





Елена жительница Москвы Кажется, что только-только закончились месячные, а уже начинает болеть грудь, как перед следующими. Сами они тоже… избавлю вас от подробностей, но я сначала даже подумала, что вдруг я как-то забеременела, хотя это маловероятно, и у меня теперь вот такой выкидыш. В общем испугалась я ужасно. И сейчас новый цикл – и снова повторяется странное поведение моего организма.

Сейчас Елена вновь собирается идти к врачу. Она боится, что эта ситуация отразится на женском здоровье, с учетом того, что вместе с мужем планировала беременность в 2021 году. При этом москвичка не исключает, что сам коронавирус тут ни при чем, а скорее отразился общий огромный стресс, который "свалился на плечи" в связи с пандемией и ее последствиями.

О похожих сбоях нам рассказала и 23-летняя москвичка Анна. По ее словам, небольшой сбой цикла произошел в первый месяц после того, как она переболела коронавирусом.

"Но я не напрягалась, у меня после каждой простуды так. Я не знаю, связано ли именно с "короной" это или нет. Коронавирусом болела не сильно, можно сказать, в легкой форме", – поделилась Анна с Москвой 24, добавив, что из симптомов у нее наблюдались повышенная температура, пропало обоняние.

А вот 25-летняя жительница столицы Маргарита сообщила нам, что никакого сбоя цикла лично с ней после COVID-19 не случилось.

"Началось все с того, что я проснулась с дикой дрожью, ломает все кости, суставы, температура под 38, ничем не сбивалась, и дикий жар. Не было кашля, но на пятый день пропали запахи. И все это две недели кошмарно проходило", – вспоминает Маргарита в разговоре с Москвой 24.





Маргарита переболевшая коронавирусом Были осложнения на почки. Я уже второй месяц лечу цистит. Но при этом с циклом никаких проблем не было. Все в срок, как положено.

Ранее ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов сообщил о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после коронавируса. По его словам, из-за заболевания может снизиться сексуальное влечение.

Родить не получится?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 отметила, что нарушения менструального цикла действительно наблюдались в ее практике общения с переболевшими коронавирусом пациентами. И тому есть объективная причина.





Людмила Лапа врач-терапевт При коронавирусе идет загущение крови. И преждевременные паузы месячных бывают у нас тогда, когда есть загущение крови в малом тазу. Если пациентки не продолжают полтора месяца после болезни под контролем пить препараты, разжижающие кровь, это приводит к подобным последствиям.

На нарушения цикла влияет и перенесенный во время болезни стресс, продолжает эксперт. А все потому, что выделяемые организмом гормоны тоже влияют на загущение крови. Помимо цикла, у больных остаются и другие остаточные явления, например одышка или проблемы желудочно-кишечного тракта. Поэтому врачи назначают пациентам восстановительную терапию, отметила врач-терапевт.

"Однако перед приемом препаратов, разжижающих кровь, необходимо проконсультироваться со специалистом, рассказать ему о всех жалобах, сдать все необходимые анализы, чтобы врач мог собрать анамнез и принять решение по лечению", – резюмировала специалист.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что в случае с женщинами из Британии, рассказ которых приводится в материалах местных СМИ, в 46 и 47 лет менопауза может наступить из-за особенностей организма, коронавирус здесь может быть ни при чем.

"Действительно, у меня были ситуации, когда пациентки рассказывали, что у них или раньше цикл приходил, или были межменструальные выделения. Но это нормальное явление для любой стрессовой ситуации. Я сомневаюсь, что наступление менопаузы как-то связано с поражением коронавирусом яичников. Пока таких данных, научных статей по этому поводу нет. Не думаю, что менопауза – один из новых симптомов коронавируса", – отметила Ярцева.

Акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая рассказала Москве 24, что менструальный цикл достаточно уязвим. И любая болезнь, в том числе коронавирус, может способствовать его нарушению.

"Чтобы понять, повлияет ли коронавирус на женское здоровье в будущем, нужно проводить исследования. Но думаю, что это маловероятно. Чтобы пришла ранняя менопауза, должны истощиться яичники, а чтобы это произошло, это либо должно было передаться по наследству, либо должен быть нарушен гормональный фон, но это маловероятно при COVID-19", – говорит Кубицкая.





Юлия Кубицкая акушер-гинеколог Я склоняюсь к мнению, что это последствия стресса для организма. И думаю, что, скорее всего, это будет обратимое явление. Как была аменорея военного времени, когда просто отсутствовала менструация у большинства женщин. А потом все возвращалось к привычной жизни, менструация появлялась, дети рождались.

При этом Кубицкая отметила, что жалоб на менопаузы и сбои менструального цикла после COVID-19 от пациенток лично она не встречала.



Никита Камзин, Анастасия Павелко, Наталья Корчмарек