Врачи рассказали о связи коронавируса с нарушением менструального цикла

Жительницы Британии пожаловались на преждевременную менопаузу после заражения коронавирусом. При этом у некоторых из них никаких предпосылок к нарушению цикла не было. Россиянки тоже стали замечать сбои по части женского здоровья в 2020 году. Разбираемся, в чем может быть причина столь необычного последствия COVID-19 и как это может отразиться на здоровье женщин в будущем.
"Придется смириться"
Одна из женщин, которая перенесла коронавирус с неожиданными последствиями, – Дон Найт из Сомерсета. Она заболела еще в марте, после того как вернулась домой из Таиланда. По словам 46-летней британки, борьба с COVID-19 в ее случае затянулась на несколько недель. И кроме привычных симптомов, у нее не наступили критические дни.
"Мои симптомы коронавируса были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных стало наименьшей из моих проблем", – рассказала журналистам женщина.
Дошло до того, что Найт в июне пришлось обратиться к врачу из-за обострения симптомов. У нее участился пульс и появился жар в руках и ногах. После забора анализа крови выяснилось, что уровень эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона, которые отвечают за репродукцию, были на "постменопаузальном" уровне.
Собрав все данные, доктор рассказал женщине, что у нее прошла менопауза. По словам Найт, никаких предпосылок к этому не было.
Еще один похожий инцидент случился с 47-летней жительницей шотландского города Шоттс Анной Марией Грив. Кроме традиционных симптомов, спустя месяц у нее не наступили критические дни. При этом она всего год назад была беременна. По ее словам, кашель, затрудненное дыхание, потеря вкуса и обоняния не проходят уже несколько месяцев.
Основательница одного из сообществ пациентов с COVID-19 в интернете Клэр Харрис заявила, что аналогичные ситуации с переболевшими женщинами происходили не только в Британии, но и по всему миру.
34-летняя жительница столицы Елена рассказала Москве 24, что после того, как она бессимптомно переболела коронавирусом осенью, с наступлением холодов с ее циклом началось то, чего раньше никогда не было.
Сейчас Елена вновь собирается идти к врачу. Она боится, что эта ситуация отразится на женском здоровье, с учетом того, что вместе с мужем планировала беременность в 2021 году. При этом москвичка не исключает, что сам коронавирус тут ни при чем, а скорее отразился общий огромный стресс, который "свалился на плечи" в связи с пандемией и ее последствиями.
О похожих сбоях нам рассказала и 23-летняя москвичка Анна. По ее словам, небольшой сбой цикла произошел в первый месяц после того, как она переболела коронавирусом.
"Но я не напрягалась, у меня после каждой простуды так. Я не знаю, связано ли именно с "короной" это или нет. Коронавирусом болела не сильно, можно сказать, в легкой форме", – поделилась Анна с Москвой 24, добавив, что из симптомов у нее наблюдались повышенная температура, пропало обоняние.
А вот 25-летняя жительница столицы Маргарита сообщила нам, что никакого сбоя цикла лично с ней после COVID-19 не случилось.
"Началось все с того, что я проснулась с дикой дрожью, ломает все кости, суставы, температура под 38, ничем не сбивалась, и дикий жар. Не было кашля, но на пятый день пропали запахи. И все это две недели кошмарно проходило", – вспоминает Маргарита в разговоре с Москвой 24.
Ранее ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов сообщил о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после коронавируса. По его словам, из-за заболевания может снизиться сексуальное влечение.
Родить не получится?
Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 отметила, что нарушения менструального цикла действительно наблюдались в ее практике общения с переболевшими коронавирусом пациентами. И тому есть объективная причина.
На нарушения цикла влияет и перенесенный во время болезни стресс, продолжает эксперт. А все потому, что выделяемые организмом гормоны тоже влияют на загущение крови. Помимо цикла, у больных остаются и другие остаточные явления, например одышка или проблемы желудочно-кишечного тракта. Поэтому врачи назначают пациентам восстановительную терапию, отметила врач-терапевт.
"Однако перед приемом препаратов, разжижающих кровь, необходимо проконсультироваться со специалистом, рассказать ему о всех жалобах, сдать все необходимые анализы, чтобы врач мог собрать анамнез и принять решение по лечению", – резюмировала специалист.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что в случае с женщинами из Британии, рассказ которых приводится в материалах местных СМИ, в 46 и 47 лет менопауза может наступить из-за особенностей организма, коронавирус здесь может быть ни при чем.
"Действительно, у меня были ситуации, когда пациентки рассказывали, что у них или раньше цикл приходил, или были межменструальные выделения. Но это нормальное явление для любой стрессовой ситуации. Я сомневаюсь, что наступление менопаузы как-то связано с поражением коронавирусом яичников. Пока таких данных, научных статей по этому поводу нет. Не думаю, что менопауза – один из новых симптомов коронавируса", – отметила Ярцева.
Акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая рассказала Москве 24, что менструальный цикл достаточно уязвим. И любая болезнь, в том числе коронавирус, может способствовать его нарушению.
"Чтобы понять, повлияет ли коронавирус на женское здоровье в будущем, нужно проводить исследования. Но думаю, что это маловероятно. Чтобы пришла ранняя менопауза, должны истощиться яичники, а чтобы это произошло, это либо должно было передаться по наследству, либо должен быть нарушен гормональный фон, но это маловероятно при COVID-19", – говорит Кубицкая.
При этом Кубицкая отметила, что жалоб на менопаузы и сбои менструального цикла после COVID-19 от пациенток лично она не встречала.
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