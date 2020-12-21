Британки столкнулись с ранней менопаузой после COVID-19

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Переболевшие коронавирусом британки рассказали о преждевременной менопаузе после болезни. Спустя некоторое время у пациенток появлялся жар в руках и нога, а также учащался пульс, пишет Daily Mail.

При этом анализы крови показывали, что уровень репродуктивных гормонов – эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – находился на "постменопаузальном" уровне.

В результате врачи в нескольких случая констатировали у пациенток менопаузу. Женщины были сильно удивлены, так не имели никаких предпосылок к этому, одна и вовсе была беременна год назад.

"У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности", – сказала 47-летняя Анна Мария Грив. Отмечается, что подобная ситуация и нарушения менструального цикла в целом наблюдались у женщин по всему миру.

Врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон допустила, что такие симптомы затяжного COVID-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы.

По ее словам, это может означать наличие связи между этими явлениями. Она добавила, что длительным COVID-19 больше всего страдают люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут указывать на инфекцию.

Специалист подчеркнула необходимость выяснить, чем именно вызваны новые симптомы коронавируса: поражением яичников вирусом или защитной реакцией организма на возникшую угрозу здоровью.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов ранее рассказал о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19.