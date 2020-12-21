Британки столкнулись с ранней менопаузой после COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переболевшие коронавирусом британки рассказали о преждевременной менопаузе после болезни. Спустя некоторое время у пациенток появлялся жар в руках и нога, а также учащался пульс, пишет Daily Mail.
При этом анализы крови показывали, что уровень репродуктивных гормонов – эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – находился на "постменопаузальном" уровне.
В результате врачи в нескольких случая констатировали у пациенток менопаузу. Женщины были сильно удивлены, так не имели никаких предпосылок к этому, одна и вовсе была беременна год назад.
"У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности", – сказала 47-летняя Анна Мария Грив. Отмечается, что подобная ситуация и нарушения менструального цикла в целом наблюдались у женщин по всему миру.
Врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон допустила, что такие симптомы затяжного COVID-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы.
По ее словам, это может означать наличие связи между этими явлениями. Она добавила, что длительным COVID-19 больше всего страдают люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут указывать на инфекцию.
Специалист подчеркнула необходимость выяснить, чем именно вызваны новые симптомы коронавируса: поражением яичников вирусом или защитной реакцией организма на возникшую угрозу здоровью.
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов ранее рассказал о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19.
Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин
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