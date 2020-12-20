Хирург назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19

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Врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров рассказал, что у людей, которые склонны к тромбообразованию, риски развития тяжелой формы COVID-19 повышаются.

В интервью радио Sputnik хирург предупредил, что осторожность следует проявлять тем, "у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием".

"Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет", – подчеркнул специалист.

Демуров также призвал не заниматься самолечением и не принимать препараты, которые разжижают кровь, просто для профилактики, без назначения врача.

Бесконтрольный прием антикоагулянтов может привести к кровоизлиянию в головной мозг или глаза, у женщин также – к неконтролируемым менструальным кровотечениям.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее сообщил, что самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменением артериального давления.