Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет

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Через 5–7 лет коронавирусная инфекция станет более заразной, но будет вызывать меньше осложнений, считает инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, все вирусы мутируют, и COVID-19 не исключение. При этом у него эти мутации не такие выраженные и значительные в плане изменения генома, но они меняют свойства вируса.

"Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через 5–7 лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", – цитирует Тимакова РИА Новости.

Как заметил эксперт, сейчас такая ситуация наблюдается в Великобритании. В частности, вирус контактнее на 70%, но в то же время нет данных о том, что он протекает тяжелее.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность.

Отмечается, что новые штаммы чаще всего являются региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов. В Роспотребнадзоре отметили, что во всех регионах производится регулярный отбор материала заболевших коронавирусом. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что прививка показывала свою действенность, несмотря на предыдущие мутации инфекции.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.

