Россияне в Британии рассказали о ситуации с новым штаммом вируса и закрытием границ

Фото: AP Photo/Lewis Joly
Россияне, живущие в Великобритании, рассказали Москве 24 об обстановке в разных городах страны в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости усилить до четвертого уровня ограничительные меры, связанные с инфекцией. Причиной такого решения стал резкий рост темпов распространения COVID-19 после выявления нового генетического варианта вируса.
Россиянка Светлана Захарова живет с сыном в Лондоне. По ее словам, некоторые жители города паникуют из-за усиленных ограничений.
"Поскольку это резко произошло, то все, конечно, в шоке и панике, начинают срочно пытаться выехать из страны. Но тут другая проблема: тесты на коронавирус теперь сложно сделать. Там безумные очереди, все забронировано, и прайсы теперь выросли. Если раньше можно было сделать за 100-150 фунтов, то теперь по 400 фунтов срочные тесты, и все равно нет времени для записи. Поэтому, конечно, у нас небольшой дурдом", – рассказала Захарова.
В то же время в другой части страны, в Йорке, ситуация, по словам жителей, не такая критичная. "Йоркшир – большое графство, есть Западный, Восточный, Северный и Южный. Я живу в северной части. И у нас нет локдауна, хотя в западной и восточной частях самый высокий уровень, где люди только на работу ходят, а бары и рестораны закрыты", – рассказала Татьяна Томпсон.
Она отметила, что в северной части Йорка все спокойно: магазины работают без перебоев, очереди есть, но они обусловлены в основном мерами безопасности. Однако кое-чего жительнице Англии все-таки не хватает.
"Самую главную рождественскую ярмарку запретили. Ее перенесли на февраль пока, может быть, потом отменят, никто не знает. В городе нет ничего такого, что бы провоцировало скопление людей. Все отменено. Есть несколько в центре Йорка вагончиков, где продают глинтвейн, кофе навынос, карусель там стоит, но нет никаких тематических ярмарок и мероприятий в принципе", – объяснила жительница города.
Также ситуация стабильна и в Ливерпуле.
По словам Валерии, очереди в городе встречаются, но связаны лишь с тем, что в некоторые магазины в целях безопасности пускают лишь ограниченное количество человек. "Паники здесь нет, никто не дерется за туалетную бумагу, нет недостатка продуктов. Все больше паниковали весной, а сейчас, наверное, уже привыкли", – пояснила Валерия.
При этом новшества все-таки есть. По словам девушки, с текущей недели все школы ушли на каникулы.
Ранее сообщалось, что в Лондоне и на юго-востоке Англии закрыты магазины с товарами не первой необходимости, не работают рестораны, пабы, спортзалы и парикмахерские. 20 миллионов жителей просят не выходить лишний раз из дома и в первую очередь забыть о зарубежных поездках из-за нового штамма коронавируса.
Также в Британии отменили пятидневное смягчение правил перед Рождеством.
При этом уже более 20 стран ограничили авиасообщение с Британией. Россия приостановит авиасообщение со страной ровно на неделю.
Москва 24 показала небо над Великобританией в режиме реального времени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: