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Россияне в Британии рассказали о ситуации с новым штаммом вируса и закрытием границ

"Прайсы на тесты на COVID-19 выросли": россияне в Англии – о полном локдауне в стране
общество эксклюзив

Фото: AP Photo/Lewis Joly

Россияне, живущие в Великобритании, рассказали Москве 24 об обстановке в разных городах страны в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости усилить до четвертого уровня ограничительные меры, связанные с инфекцией. Причиной такого решения стал резкий рост темпов распространения COVID-19 после выявления нового генетического варианта вируса.

Россиянка Светлана Захарова живет с сыном в Лондоне. По ее словам, некоторые жители города паникуют из-за усиленных ограничений.

"Поскольку это резко произошло, то все, конечно, в шоке и панике, начинают срочно пытаться выехать из страны. Но тут другая проблема: тесты на коронавирус теперь сложно сделать. Там безумные очереди, все забронировано, и прайсы теперь выросли. Если раньше можно было сделать за 100-150 фунтов, то теперь по 400 фунтов срочные тесты, и все равно нет времени для записи. Поэтому, конечно, у нас небольшой дурдом", – рассказала Захарова.

Недостатка в продуктах пока нет, но очереди в магазинах такие же, как были во время первого локдауна. Но пока все есть в изобилии. Паника есть, потому что люди не понимают, что дальше делать. Многие бизнесы закрываются, люди не понимают, как зарабатывать деньги, как дальше передвигаться.
Светлана Захарова
жительница Лондона

В то же время в другой части страны, в Йорке, ситуация, по словам жителей, не такая критичная. "Йоркшир – большое графство, есть Западный, Восточный, Северный и Южный. Я живу в северной части. И у нас нет локдауна, хотя в западной и восточной частях самый высокий уровень, где люди только на работу ходят, а бары и рестораны закрыты", – рассказала Татьяна Томпсон.

Она отметила, что в северной части Йорка все спокойно: магазины работают без перебоев, очереди есть, но они обусловлены в основном мерами безопасности. Однако кое-чего жительнице Англии все-таки не хватает.

"Самую главную рождественскую ярмарку запретили. Ее перенесли на февраль пока, может быть, потом отменят, никто не знает. В городе нет ничего такого, что бы провоцировало скопление людей. Все отменено. Есть несколько в центре Йорка вагончиков, где продают глинтвейн, кофе навынос, карусель там стоит, но нет никаких тематических ярмарок и мероприятий в принципе", – объяснила жительница города.

Также ситуация стабильна и в Ливерпуле.

Ливерпуль находится в зоне, где не такие сильные ограничения, как в Лондоне, например, где сейчас все закрыто и нужно оставаться дома. В Ливерпуле основное ограничение – компании не больше 6 человек, обязательно ношение масок в помещениях и общественном транспорте.
Валерия
жительница Ливерпуля

По словам Валерии, очереди в городе встречаются, но связаны лишь с тем, что в некоторые магазины в целях безопасности пускают лишь ограниченное количество человек. "Паники здесь нет, никто не дерется за туалетную бумагу, нет недостатка продуктов. Все больше паниковали весной, а сейчас, наверное, уже привыкли", – пояснила Валерия.

При этом новшества все-таки есть. По словам девушки, с текущей недели все школы ушли на каникулы.

Ранее сообщалось, что в Лондоне и на юго-востоке Англии закрыты магазины с товарами не первой необходимости, не работают рестораны, пабы, спортзалы и парикмахерские. 20 миллионов жителей просят не выходить лишний раз из дома и в первую очередь забыть о зарубежных поездках из-за нового штамма коронавируса.

Также в Британии отменили пятидневное смягчение правил перед Рождеством.

При этом уже более 20 стран ограничили авиасообщение с Британией. Россия приостановит авиасообщение со страной ровно на неделю.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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