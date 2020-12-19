Великобритания ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

20:02
Фото: AP/Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости усилить до четвертого уровня ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам политика, темпы распространения COVID-19 резко выросли после выявления нового генетического варианта вируса.
"Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений", – заявил Джонсон.
Четвертый уровень угрозы распространения коронавируса потребует запрета на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских, спортзалов. Гражданам рекомендуют не покидать дома без необходимости, не уезжать за границу и не посещать районы, в которых введены новые ограничения.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании на данный момент превысило 2 миллиона. Всего за последние 24 часа инфекция была подтверждена у 27 тысячи человек, а число летальных исходов за сутки составило 534.
Ранее о высоких темпах распространения нового типа коронавируса рассказал главный врач Англии, профессор Крис Уитти. Эксперт отметил, что ВОЗ предупреждена об этом, а исследователи продолжают изучать информацию о новой разновидности.
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