Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

12:20

Самый острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев – Собянин

мэр Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что наиболее острый период борьбы с коронавирусной инфекцией завершится через несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр Москвы отметил, что с самим COVID-19 бороться придется долго.

"Но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться", – пояснил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что наиболее сложным решением было не "закрыть" столицу из-за коронавируса, а снять ограничительные меры. Собянин объяснил это тем, что, вводя ограничения, власть защищает людей.

"А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", – пояснил мэр.

Ранее Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать