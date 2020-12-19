Самый острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что наиболее острый период борьбы с коронавирусной инфекцией завершится через несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр Москвы отметил, что с самим COVID-19 бороться придется долго.

"Но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться", – пояснил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что наиболее сложным решением было не "закрыть" столицу из-за коронавируса, а снять ограничительные меры. Собянин объяснил это тем, что, вводя ограничения, власть защищает людей.

"А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", – пояснил мэр.

Ранее Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве.