Директор "Вектора" рассказал о мутациях коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что анализ российского штамма коронавируса не выявил в нем значимых изменений и мутаций. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Максютова, в целом для человечества новые мутации не представляют повышенной угрозы.

"Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений", – объяснил директор "Вектора".

Специалист отметил, что изменения в разных штаммах коронавируса ограничены и отличаются примерно на одну десятую процента. Максютов добавил, что ученые "Вектора" постоянно отслеживают генетические изменения вируса с целью убедиться в эффективности препаратов и тест-систем.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.